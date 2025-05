Retomada Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

"Eu respiro música": João Chagas Leite volta aos palcos após dois anos de tratamento contra o câncer

Aos 79 anos, cantor símbolo do nativismo cantou novamente no dia 1º de maio, com novas inspirações e gratidão ao acolhimento recebido em Erechim

04/05/2025 - 05h00min