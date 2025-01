Pacto renovado com Porto Alegre

Por Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre

Um roceiro que chega à Capital para estudar, trabalhar e “vencer na vida”. É a história de milhões de brasileiros, e é também a minha. Há 46 anos vim da distante Piracanjuba (GO). Morei em uma pensão, trabalhei em lancheria e no comércio para concluir a escola e pagar a faculdade. Tornei-me advogado e formei minha família. Mas essa conversa não é sobre mim. É sobre a cidade que é palco da minha trajetória e de mais de 1,4 milhão de habitantes.

Em 2020, 370.550 eleitores confiaram na nossa proposta de devolver Porto Alegre aos seus cidadãos e entregar um lugar melhor onde se viver. Desde então trabalhamos para recuperar uma comunidade ainda no auge da pandemia, retomando atividades com responsabilidade e vacina no braço. Demos boas-vindas ao diálogo, às parcerias, aos cuidados com a cidade e à liberdade econômica como marcas de uma gestão disposta a ouvir e agir coletivamente.

Três anos depois, a resiliência da nossa gente foi testada diante da maior catástrofe climática do país. O momento mais desafiador nos uniu ainda mais, expôs fragilidades históricas de infraestrutura e exigiu firmeza na tomada de decisões, no enfrentamento emergencial que salvou milhares de vidas e no plano de reconstrução.

Estamos prestes a iniciar uma nova jornada, escolhidos por 406.467 porto-alegrenses que apostaram na capacidade de seguirmos liderando a superação e fazermos a cidade ainda mais forte. Trabalharemos muito pelos que votaram em nós, por quem votou em outros projetos e por quem não votou. A capital de todos os gaúchos tem problemas reais e potência proporcional de ser cada vez mais solidária, inovadora e desenvolvida.