Por Fernando Goldsztein, Fundador do The Medulloblastoma Initiative e conselheiro da Children’s National Foundation

A hiperconexão é um fenômeno que se abateu sobre a humanidade . Acredito que nove entre 10 pessoas passam boa parte do tempo mergulhadas em seus smartphones. Vejo pais que não interagem com os filhos, vejo crianças que não andam de bicicleta nem sobem em árvores, vejo cada vez menos pessoas com um livro nas mãos.

As redes sociais, meticulosamente projetadas para viciar, estão ganhando o jogo . Cada vez mais desperdiçamos o nosso precioso tempo com conteúdos superficiais e, na maioria dos casos, absolutamente inúteis.

Lembrei-me do recente caso da janela do avião. Jeniffer Castro, até então uma ilustre desconhecida, ficou famosa ao não ceder o seu lugar na janela. Ela resistiu impassível às ofensas e acabou caindo nas graças dos internautas. Em poucos dias, arregimentou mais de 2 milhões de seguidores. Repito, mais de 2 milhões de pessoas passaram a seguir, curtir e comentar os posts da Jeniffer. É um exemplo inequívoco de banalização do uso do tempo.