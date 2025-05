Com três mudanças, Inter está escalado para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão

Nathan será titular do Inter contra o Juventude. Ricardo Duarte / Divulgação/Internacional

O time do Inter que enfrentará o Juventude, pelo Brasileirão, neste sábado (26), às 16h, no Beira-Rio, está escalado com mudanças. Roger Machado trocou três jogadores em relação ao último jogo disputado, no meio da semana diante do Nacional, pela Libertadores.

O Colorado é o 12º colocado no Brasileirão, com 6 pontos conquistados. Na competição, o último resultado foi o empate no Gre-Nal 447.

As novidades são as entradas de Nathan, no lugar de Aguirre na lateral-direita; Ronaldo, na vaga de Fernando no meio de campo; e Bruno Tabata, substituindo Gabriel Carvalho na ponta.

Dessa forma, o Inter está escalado com: Anthoni; Nathan, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Valencia.