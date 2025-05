Com mudança tática, Juventude está definido para enfrentar o Inter no Beira-Rio

Em busca dos primeiros pontos na Série A do Brasileiro como visitante, o Juventude de Fábio Matias vai ter uma escalação diferente para o duelo contra o Inter. A partida pela sexta rodada da competição ocorre neste sábado (26), às 16h, no Beira-Rio.

Após derrotas contra Botafogo e Flamengo, o time alviverde precisará mostrar algo diferente longe do Alfredo Jaconi. E, no clássico gaúcho, o Verdão vai a campo com Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson; Batalla, Ênio e Gilberto.