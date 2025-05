Felipe Bardi corre abaixo de dez segundos, vence Sul-Americano e garante índice nos 100m para o Mundial de Atletismo

Bardi comemora marca abaixo dos 10 segundos. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

O brasileiro Felipe Bardi conquistou a medalha de ouro dos 100 metros rasos do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que acontece em Mar del Plata, na Argentina. Na final, o atleta do Sesi-SP cravou 9seg99 e além de ficar com o título ainda garantiu índice para disputar o Mundial de Tóquio, em setembro.

— Estou muito feliz de ter corrido novamente abaixo dos dez segundos. A corrida foi dura e eu sabia que o colombiano ia vir muito bem. Ele correu muito na semifinal. Estávamos apreensivos por causa do frio, com o vento girando, mas a marca foi válida. Foi uma prova gigantesca e uma marca excelente — disse Bardi, que é o recordista sul-americano com 9seg96 estabelecidos em setembro de 2023 em uma competição em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

O colombiano Ronald Longa levou a prata com 10seg04, deixando o compatriota Carlos Florez (10seg17) com o bronze. Já o brasileiro Erik Cardoso (Sesi-SP) fez 10seg33 e acabou apenas na quinta posição.

Vitória Rosa vence os 100m feminino

Vitória Rosa assumiu lideranla do ranking sul-americano dos 100 metros. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

A mulher mais veloz do continente também é brasileira. A carioca Vitória Rosa (Pinheiros) venceu com 11seg21 e assumiu a liderança do ranking na América do Sul.

— Eu estou muito feliz, obtive uma marca muito boa para a minha temporada. Os anos de 2023 e 2024 foram muito difíceis. Tive quatro inflamações e, no Troféu Brasil do ano passado, uma lesão (muscular) de seis centímetros — disse a atleta de 29 anos, que dedicou a conquista ao seu treinador, Katsuhico Nakaya.

O pódio dos 100 metros ainda teve a equatoriana Gabriela Suárez, prata com 11seg28, e a chilena Ignacia Montt, bronze com 11seg33. A brasileira Ana Carolina Azevedo (Pinheiros) foi a quarta colocada com o tempo de 11seg35.

Revezamento misto é campeão do 4x400 metros

A equipe campeã do 4x400m misto. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

A equipe brasileira do revezamento misto 4x400 metros, formada por Jadson Lima (Pinheiros), Erica Cavalheiro (Instituto de Atletismo Foz do Iguaçu-PR), Tiago Lemes (Praia Clube) e Anny de Bassi (Instituto de Atletismo Balneário Camboriú-SC) – conquistou a medalha de ouro com o tempo de 3min17seg73. A Colômbia ficou com a prata (3min19seg18) e a Argentina, com o bronze (3min23seg12).

Estreante é campeã nos 10 mil metros

Em seu primeiro Sul-Americano, a baiana Núbia de Oliveira Silva (Praia Clube) levou para casa a medalha de ouro nos 10 mil metros feminino.

A atleta de 23 anos venceu com um sprint final impressionante sobre a argentina Florencia Borelli, que é de Mar del Plata e lidera o ranking sul-americano da prova e que ficou com a prata (34min08seg01) e a venezuelana Edymar Brea, que garantiu o bronze (34min08seg54). Amanda Aparecida de Oliveira (Elite Runners USB Ltda-RJ), com 3min45seg83 fechou a raia em oitavo lugar.

Três bronzes para o Brasil

O Brasil ainda conquistou mais três medalhas de bronze na abertura da competição na Argentina.

July Ferreria Abrão (Praia Clube) fez 4min28seg39 e garantiu um lugar no pódio dos 1.500 metros feminino. A vencedora foi a argentina Micaela Levaggi, com 4min25seg99. A uruguaia Maria Pia Fernández, com 4min28seg27, garantiu a prata.

No salto com vara masculino, Lucas Alisson Pedro (Pinheiros) fez 5m35cm e acabou em terceiro. O campeão foi o venezuelano Ricardo Montes de Oca, com 5m40cm, mesma marca do chileno Guillermo Correa, prata. Campeão olímpico em 2016, Thiago Braz (Associação de Atletismo Blumenau-SC), que está voltando a competir após suspensão por doping, terminou em quarto lugar ao saltar 5m30cm.

Leia Mais Maratona NB 42K: qual é o impacto econômico e turístico que o evento poderá trazer a Porto Alegre

Em dia de jornada dupla, Ana Caroline Miguel (Praia Clube) garantiu o bronze no arremesso de peso com 16m09cm. A chilena Ivana Galalrdo, com 17m65cm, ficou com o ouro, superando a venezuelana Ahymara Espinoza, prata com 16m23cm.

Ana ainda ficou em quinto lugar no arremesso do martelo. Ela atingiu 61m05cm. A campeã foi a venezuelana Rosa Rodríguez, que fez 71m04cm. Outra brasileira, Mariana Marcelino (Instituto de Atletismo Balneário Camboriú) fez 61m85cm e finalizou na quarta colocação.