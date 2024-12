Combate à corrupção: um compromisso que transforma a sociedade

Por Mauricio Ramos Araujo Martins, Presidente do Sindicato dos Auditores do Estado do Controle Interno do RS (Sindicirgs)

No dia 9 de dezembro celebramos o Dia Internacional de Combate à Corrupção , instituído pela Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinada em Mérida, no México, em 2003, e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro em 2006 . Mais do que uma data simbólica, essa ocasião nos desafia a refletir e agir frente a um problema que pode corroer as bases sociais, econômicas e democráticas de uma nação.

De acordo com dados da Transparência Internacional, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos no Índice de Percepção da Corrupção, o que evidencia a urgência de fortalecer mecanismos de controle e transparência. No Rio Grande do Sul, a atuação dos auditores do Estado, da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), tem se destacado. Por meio de auditorias e ações preventivas, o órgão desempenha um papel essencial no aprimoramento dos controles e da governança estatal. São destaque ações como o Projeto Escola Íntegra, que traz o debate do tema para as salas de aula e demonstra aos jovens os prejuízos trazidos pela corrupção pública e privada, e o apoio à ampliação e ao fortalecimento de estruturas de controle interno dentro de secretarias e entidades da administração pública.