Por Sidiclei Machado Carvalho, gerência de Enfermagem no Hospital Moinhos de Vento



No mês de maio, não apenas comemoramos datas significativas, mas também prestamos homenagem à dedicação incansável dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, verdadeiros pilares do sistema de saúde. No Dia Internacional do Enfermeiro, comemorado em 12 de maio, e no Dia do Técnico de Enfermagem, em 20 de maio, reconhecemos o papel vital desses profissionais, que enfrentam desafios extraordinários diariamente.



Esses heróis muitas vezes trabalham nos bastidores, mas são eles que confortam, cuidam e salvam vidas em momentos cruciais. Suas contribuições não podem ser subestimadas, pois enfrentam condições de trabalho muitas vezes precárias e uma falta crônica de recursos adequados.