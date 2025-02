Concessão de resíduos para equilíbrio das contas públicas

Por Leomyr Girondi, Diretor-presidente da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR)

No início de um novo mandato, prefeitos enfrentam o desafio de equilibrar orçamentos apertados. A gestão de resíduos sólidos urbanos, com custos elevados e infraestrutura complexa, historicamente pesa nas contas municipais.

As concessões públicas surgem como soluções promissoras na área. Elas podem aliviar os cofres das prefeituras e qualificar os serviços com melhores práticas ambientais. Há pouco, municípios do Alto Jacuí e do Alto da Serra do Botucaraí assinaram um convênio de cooperação para estudo de concessão, que pode ser pioneiro no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, foi aberta uma consulta pública para uma PPP. São iniciativas que apontam para mudanças necessárias.

Nesse contexto, são um caminho eficaz para cidades mais sustentáveis

Concessões são vantajosas porque transferem a operação para empresas privadas, hoje as únicas, salvo raras exceções, com capacidade para gerenciar todo o ciclo de forma responsável e economicamente viável, da coleta ao tratamento e à destinação dos resíduos, transformando-os em energia, por exemplo. Com contratos de longo prazo, previstos pelo novo marco do saneamento básico, os operadores têm mais segurança jurídica para investir em tecnologia e inovação, essenciais ao aprimoramento constante dos serviços.

Cidades como Maringá (PR) já colhem os frutos de uma concessão que modernizou sua gestão de resíduos e trouxe ganhos financeiros e ambientais. Iniciativas semelhantes no RS podem liberar recursos para prefeituras investirem em áreas essenciais como saúde e educação, enquanto garantem o manejo eficiente dos resíduos.

Uma gestão integrada na área ainda reduz as emissões de gases poluentes, peça-chave no enfrentamento das mudanças climáticas. Por isso, é indispensável tratar o tema com profissionalismo e planejamento. Soluções improvisadas e descoladas das necessidades dos municípios não atendem à população e trazem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. As concessões, nesse contexto, são um caminho eficaz para cidades mais sustentáveis, com serviços de qualidade e compromisso com o futuro.