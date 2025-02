Educação internacional: um caminho para múltiplas possibilidades

Transitar com eficácia e sucesso por um mundo sem fronteiras, onde todos estão interconectados, é uma das principais premissas de uma escola internacional. Nela, prima- se pelo desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e comunicação _ que vão além de fórmulas matemáticas ou regras gramaticais. Os estudantes passam a compreender profundamente as diferenças entre os indivíduos e a buscar maneiras de se conectar com quem é diferente.