O Rio Grande do Sul registrou aumento alarmante de multas por embriaguez ao volante nos primeiros 10 meses do ano passado, segundo levantamento divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) a pedido de Zero Hora. Ainda que o percentual de crescimento desse tipo de infração tenha relação direta com o aumento da circulação de veículos e da intensificação da fiscalização no comparativo com o período da pandemia, a preocupação decorrente dos números é a de que tais delitos se multipliquem nos meses de verão e férias, por conta da maior frequência de deslocamentos, reuniões sociais e celebrações.