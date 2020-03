DUAS VISÕES Coronavírus: reflexões à beira do caos Fique em casa. Diante da pandemia do novo coronavírus, é preciso reforçar a necessidade do isolamento social neste momento, como forma de quebrar a cadeia de transmissão da doença. Além do olhar puramente médico, há ainda aspectos espirituais que precisam ser compreendidos nessa tarefa individual e coletiva