Vagas especiais Quando alguém utiliza o espaço reservado por lei para pessoas com deficiência está obtendo "vantagem indevida" Nesses espaços, o veículo deve estar a serviço de uma dessas pessoas e ter o cartão legal correspondente, colocado no para-brisas do carro. A gestante também tem direito a este espaço, sem necessidade do cartão