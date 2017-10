Pense na última vez em que estiveram no trânsito. Pedestre, ciclista, motorista, passageiro. Não importa. Pensem em quantas infrações vocês perceberam ao seu redor. Conseguem lembrar? Alguém dirigindo e no celular, dirigindo e fumando, sem cinto de segurança, motociclista com viseira do capacete aberta, carros trancando cruzamento ou passando no sinal vermelho, carros estacionados em locais proibidos (cadeirantes, idosos...). Pensem, agora, no pedestre que atravessa fora da faixa, nos que dão uma corridinha para atravessar as vias. Some a isso problemas como sinaleiras fora de operação, acidentes, manifestações e muito, mas muito veículo e muita gente apressada.

A cada ano, em todo o Brasil, morrem mais de 50 mil pessoas no trânsito. Morre mais gente no trânsito do que em guerras. É preciso recorrer a esse velho clichê porque ele é assustador. A diferença é que em uma guerra as vítimas não escolheram estar nesse processo. Já no trânsito, grande parte dos acidentes acontece por infrações que não deram certo, portanto, por escolhas. A ultrapassagem em local proibido; a velocidade acima da indicada; a resposta no whatsapp enquanto dirige; o like no Instagram; o comentário no Facebook; a troca de pista repentina; o cruzamento trancado... Tudo isso são escolhas. Escolhas que custam a vida de milhares de inocentes. Mas alguns acham que, ao aplicarmos o que determina o Código de Trânsito Brasileiro, "só sabemos multar", somos a "indústria da multa", "inventamos infrações para bater a meta"...