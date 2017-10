Pelo que venho observando, há basicamente três grupos de pais. Vejo os que criam os filhos para o ninho. Consigo ver os que criam para o voo. Identifico um terceiro grupo: o de pais que enxergam o ninho e o fora do ninho como partes de um mesmo mundo.

Desconfio que um pai desse terceiro grupo se aflija ainda mais do que os outros dois. Esse pai tem muitas dúvidas. Quanto mais filhos, mais dúvidas, quanto mais pra longe do ninho vão os filhos, mais dúvidas. Há um possível consolo a esse pai: sua imprecisão e até mesmo alguma hesitação podem ser maneiras de cuidar.

O pai aflito conversa com amigos, também pais, e fica mais aliviado. Entra na internet e fica mais assustado. Pede orientação a um profissional e fica mais confiante. Percebe que errou o tom com o filho e se entristece.

Não concordo bem que existam soluções simples para as famílias que acham a arte, o nu, as performances um horror. Há os que apreciam algumas artes mas não tanto as performáticas. Posso imaginar formas bastante inspiradoras de arte sobre o nu, algumas delas inclusive para crianças. O corpo de um adulto pode ser arte para outro adulto, mas dificilmente o será para aquele que precisa de mais voo e mais ninho pra chegar lá.

Aquele pai, o do terceiro grupo, acompanha tudo o que consegue sobre o debate e pode estar ainda mais aflito: ele quer levar seu filho ao museu, mas não tem certeza. Ele não sabe se o filho vai absorver bem a intenção da performance. Esse pai não sabe se hoje dá umas bicadas no filhote pra tirá-lo do ninho ou se o dia está mais pra mantê-lo bem abrigado.