Os números que constam no relatório que a Defensoria Pública do Estado apresenta na Assembleia Legislativa, no mês de novembro de cada ano, revelam que, no período de outubro de 2016 a setembro de 2017, ocorreram 737.487 atendimentos da Defensoria no Rio Grande do Sul. Um aumento de aproximadamente 8% em relação ao ano anterior.

Apesar das dificuldades financeiras, a Defensoria Pública continuou com seu projeto de expansão e de melhoria do atendimento à população gaúcha. E, ainda que o número de atendimentos tenha aumentado, percebe-se uma redução aproximada de 25% do número de novas ações ajuizadas pelo órgão, o que demonstra uma preocupação da instituição com a utilização de mecanismos extrajudiciais e com a judicialização excessiva.

A confiança depositada pela população no trabalho da Defensoria serve de estímulo para que, aqui no Rio Grande do Sul, o órgão continue no caminho certo.

Embora seja o órgão mais recente do sistema de justiça, a Defensoria Pública tem se destacado perante a sociedade, que a reconheceu como instituição de confiança dos gaúchos em recentes pesquisas. No final do ano passado, promovemos nossa primeira pesquisa de opinião pública, ouvindo mais de duas mil pessoas em todas as regiões do Rio Grande do Sul, entre setembro e outubro de 2016, e, de acordo com os dados divulgados, apurou-se que a Defensoria Pública é a instituição do sistema de justiça na qual os gaúchos mais confiam, com um índice de 59% de confiança.

No plano nacional, o Conselho Nacional do Ministério Público realizou, no primeiro semestre do ano, pesquisa para dimensionar a importância das instituições. Foram ouvidas mais de cinco mil pessoas em todo o Brasil, e a pesquisa apontou que 92,4% dos entrevistados avaliam a Defensoria Pública como muito importante ou importante, enquanto 74,1% elegeram a Defensoria Pública como o órgão que desfruta de maior confiança dentre aqueles do sistema de justiça.