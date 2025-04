Conflito no leste europeu

Trump critica Zelensky por rejeitar proposta dos Estados Unidos favorável à Rússia

Plano americano prevê deixar os russos com 20% do território da Ucrânia, além de negar a adesão do país à Otan

24/04/2025 - 07h13min Atualizada em 24/04/2025 - 07h57min