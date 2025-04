China denuncia na ONU práticas comerciais "intimidatórias" dos EUA: "Ameaça a paz e a estabilidade"

A China acusou no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta quarta-feira (23), o governo de Donald Trump de utilizar "chantagem" e "intimidação" no setor comercial, alegações que os Estados Unidos rejeitam .

— O unilateralismo está aumentando e as práticas de intimidação estão se generalizando (...), em desafio flagrante da ordem internacional, que ameaça a paz e a estabilidade mundiais — declarou o embaixador chinês, Fu Cong, em uma reunião sobre "práticas de intimidação nas relações internacionais".

Cong acusou Washington de perturbar "gravemente" a ordem econômica mundial, à medida que impõe tarifas "com diversos pretextos a todos os seus parceiros comerciais".

O embaixador chinês afirmou que com o pretexto da "reciprocidade" e da "justiça", os EUA situam seus interesses "acima do bem comum da comunidade internacional".

— Nenhuma forma de pressão, ameaça ou chantagem é a maneira correta de lidar com a China — declarou.

"Acusações vazias", diz representante dos EUA

A representante americana no conselho, Ting Wu, rejeitou as alegações do embaixador chinês: