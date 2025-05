Imprensa peruana dá pouco destaque ao jogo entre Grêmio e Atlético Grau

Jornais locais pouco tratam do jogo do Tricolor. Filipe Duarte / Agência RBS

Um desavisado, que compre os principais jornais do Peru, demoraria para descobrir que o Grêmio enfrentará o Atlético Grau às 21h30min desta quarta-feira (7). Mesmo no dia da partida, a imprensa local dá pouco ou quase nenhum destaque ao duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

No diário esportivo Líbero, a manchete da capa é a derrota do Alianza Lima para o São Paulo, pela Libertadores, na noite anterior. Nas demais páginas, projeta os duelos do Sporting Cristal e Universitário contra Bolívar e Independiente del Valle, respectivamente.

Até mesmo o Melgar, da cidade de Arequipa, que perdeu para o Lanús na Copa Sul-Americana, ganha espaço. O mesmo vale para a classificação da Inter de Milão sobre o Barcelona, na Liga dos Campeões da Europa.

A única referência ao evento que envolve o Tricolor está na parte destinada à programação da televisão, em que uma foto de Cristaldo no confronto de ida, na Arena, ilustra o anúncio do canal onde a partida será transmitida.

O jornal El Diez, também especializado em esportes, sequer anuncia o jogo. Nas publicações com notícias em geral, o cenário se repete, com El Comercio ou La República não dedicando uma única linha.

O maior espaço é uma nota, no topo da antepenúltima página do jornal Expreso. Ainda assim, não há projeção de time ou informações detalhadas: “Os piuranos são lanternas com um só ponto, enquanto a esquadra gaúcha é segunda, com sete pontos”, diz o texto depois de revelar o horário do jogo.

A explicação para isso se deve ao fato do Atlético Grau ser desconhecido até mesmo para os peruanos. Participante da primeira divisão desde 2022, o clube é natural de Piura, localizada ao norte do país, mais próxima da fronteira com o Equador do que da capital Lima.