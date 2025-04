Wall Street fecha em alta, à espera de um alívio nas tensões comerciais

A bolsa de Nova York encerrou em alta a sessão desta quarta-feira (23), impulsionada por comentários tranquilizadores de Pequim e Washington sobre a crise tarifária e a atitude mais conciliadora do presidente americano, Donald Trump, em relação ao Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Na terça-feira, Trump admitiu, perante a imprensa, que as sobretaxas de 145% que impôs aos produtos chineses eram "muito altas" e que seriam "reduzidas substancialmente".

Pequim, por sua vez, declarou, nesta quarta, que "as portas do diálogo seguem abertas".

O mercado americano segue vivendo "no ritmo das manchetes", baseadas nas declarações de Trump, assinalou Hogan.

Washington "ainda não" está discutindo as tarifas com Pequim, disse à imprensa durante o dia o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na capital americana.