Ao menos 19.430 pessoas visitaram a capela-ardente do papa Francisco na Basílica de São Pedro até agora nesta quarta-feira (23), anunciou o Vaticano, enquanto outras centenas aguardam a vez de prestar suas últimas homenagens ao jesuíta argentino.

"Tudo está pronto para estender" sua abertura "além da meia-noite" desta quarta-feira, mas isso dependerá do "fluxo de fiéis", declarou o serviço de imprensa do Vaticano, no primeiro dos três dias previstos na capela-ardente.