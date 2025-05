Avião militar dos EUA cai no Mar Vermelho, o segundo em 10 dias

Um avião militar americano caiu no Mar Vermelho enquanto pousava em um porta-aviões, no segundo acidente desse tipo em dez dias, informou uma autoridade de defesa dos Estados Unidos.

O avião, um F/A-18 F, "pousava no porta-aviões 'Harry S. Truman'" na terça-feira (6) "quando o processo de frenagem falhou, fazendo com que a aeronave caísse no mar", disse a fonte à AFP sob anonimato, confirmando uma informação publicada pela imprensa americana.