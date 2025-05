Saiba o que falta para começar as obras da ponte definitiva da RS-287, em Santa Maria

Estrutura provisória permite o tráfego na ponte. Jefferson Botega / Agencia RBS

Com projeto aprovado pelo Estado no início de abril, as obras para a construção da ponte definitiva da RS-287, no km 226 sobre o Arroio Grande, ainda não têm data pra começar.

Conforme a Rota de Santa Maria, concessionária responsável pela administração da rodovia, o trabalho depende de liberações ambientais, remanejo de rede elétrica da RGE, desapropriações e mobilização de recursos, materiais e equipamentos. Está pendente também, conforme a Rota, a aprovação completa do projeto por se tratar de investimentos não previstos no contrato de concessão, além de um ajuste contratual junto à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) para inclusão do novo investimento.

A RGE, encarregada pela rede elétrica, afirma que precisa receber documentos de uma empresa contratada pela Rota, conforme uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Com 69 metros de comprimento, a nova ponte será 25 metros maior que a anterior, além de dois metros mais alta. Ela será erguida ao lado da atual estrutura provisória, já na posição da futura duplicação. Também será feita a construção de um trecho de pista completamente nova para a conexão da nova ponte com a pista existente. Essa nova pista terá características de resiliência climática: será mais elevada, utilizado pedra em sua estrutura, e o sistema de drenagem dimensionado.

Com isso, a nova ponte definitiva não deve ficar pronta antes de 2026. A expectativa é de que as obras durem oito meses, a partir da data de início. Até lá, devem seguir sendo utilizadas as estruturas metálicas do Exército.

Ponte antiga