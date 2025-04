Idade e hora da morte do papa Francisco coincidem com sua matrícula de sócio no San Lorenzo

Dois primeiros dígitos da matrícula de associado de Francisco são idênticos a sua idade, enquanto os três últimos representam com exatidão a hora e minutos de sua morte no horário local da Argentina. Instagram: @sanlorenzo / Reprodução

Jorge Mario Bergoglio sempre externou sua paixão e fanatismo pelo Club Atlético San Lorenzo, da Argentina. Antes mesmo de tornar-se o papa Francisco, associou-se no clube de Almagro e uma coincidência em sua carteirinha de sócio chamou a atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (21).

O Pontífice faleceu aos 88 anos, no momento em que os relógios marcavam 2h35min no horário local de Buenos Aires. Sua matrícula de associação era a 88235 – união exata da idade de Francisco com a hora da sua morte.

"Ele nunca foi apenas mais um de nós e sempre foi um de nós. Seja como um menino e como um homem... Seja como padre e cardeal... Seja também como Papa... Ele sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclón" escreveu o San Lorenzo, em publicação com vídeo de homenagem a Francisco publicado no Instagram (veja abaixo).

Bergoglio era associado ao clube de Almagro desde 12 de março de 2008, antes mesmo de ser nomeado para chefiar a Igreja Católica. Nesta relação entre torcedor, papa e clube, há espaço para outras coincidências: o primeiro e único título do San Lorenzo na Libertadores foi em 2014, primeiro ano após Francisco assumir o papado.

"De Jorge Mario Bergoglio a Francis, uma coisa nunca mudou: seu amor pelo Cyclone. Envoltos em profunda tristeza, de #SanLorenzo hoje dizemos a Francisco: Adeus, obrigado e adeus! Estaremos juntos pela eternidade!", encerra a mensagem do San Lorenzo.

Veja a homenagem do San Lorenzo para o papa Francisco

Morte do Papa

O Vaticano informou, na segunda-feira (21), a morte do 266º papa da história, Francisco, aos 88 anos. O pontífice esteve internado devido a uma dupla pneumonia por 37 dias no hospital Gemelli, em Roma. Ele recebeu alta em 23 de março e se recuperava no Vaticano.

"O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", diz comunicado oficial.

Vaticano publica primeiras imagens do corpo do papa Francisco

Nesta terça-feira (22), o Vaticano publicou as primeiras imagens do corpo sem vida do papa Francisco. As imagens foram registradas na capela da Casa Santa Marta, onde o caixão é escoltado por dois guardas suíços.