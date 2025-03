UE busca novo nome para seu plano de defesa para deixar de lado a ideia de 'rearmar'

O enorme plano, com o qual a UE espera mobilizar até 800 bilhões de euros (US$ 866 bilhões ou R$ 4,9 trilhões) ao longo de cerca de cinco anos, foi lançado sob o nome de "Rearmar a Europa", mas a Comissão admitiu nesta sexta-feira que essa nomenclatura poderia afetar sensibilidades.

"Não gosto nem um pouco do termo 'rearmar'. Não concordo com esse termo. Acho que precisamos falar de forma diferente (...) quando falamos sobre melhorar as capacidades de segurança e defesa europeias", disse Sánchez na quinta-feira em Bruxelas.