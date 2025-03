Trump pede à Suprema Corte que suspenda proibição de expulsar imigrantes sob lei de exceção

James Boasberg, juiz federal de um tribunal distrital de Washington, emitiu uma ordem proibindo novos voos de deportação com base na Lei dos Inimigos Estrangeiros, depois que Washington enviou dois aviões com migrantes venezuelanos para El Salvador em 15 de março.

Em sua petição à Suprema Corte, que é dominada por juízes conservadores, a assessora jurídica interina do governo Trump, Sarah Harris, disse que o caso trata da autoridade presidencial e do papel dos juízes.

"As ordens do tribunal distrital rejeitaram as decisões do presidente sobre como proteger a Nação contra organizações terroristas estrangeiras e trazem o risco de enfraquecer negociações diplomáticas delicadas", acrescentou.