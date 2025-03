Senado dos EUA investiga vazamento de planos de guerra por engano por cúpula da Casa Branca

O Senado dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre o vazamento de planos de guerra por engano por parte da cúpula da Casa Branca. Os principais oficiais de inteligência do presidente Donald Trump, incluindo os diretores do FBI e da CIA, são ouvidos na Comissão de Inteligência nesta terça-feira, 25.

A investigação ocorre um dia após a notícia de que várias autoridades de segurança nacional do governo republicano enviaram mensagens de texto com planos de guerra para ataques no Iêmen em um grupo do aplicativo de mensagens Signal que incluía o editor-chefe da revista norte-americana The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Os ataques ocorreram duas horas depois das mensagens.