Rússia 'completou' emissão de passaportes para habitantes da Ucrânia ocupada

Desde o início de sua ofensiva militar em grande escala em fevereiro de 2022, Moscou insta os ucranianos que vivem no sul e leste do país a se tornarem cidadãos russos.

"No ano passado a 'passaportização' dos moradores das áreas liberadas das Repúblicas de Lugansk e Donetsk (e as regiões de Kherson e Zaporizhzhya) se completou praticamente em sua totalidade", indicou o presidente Vladimir Putin em uma reunião com funcionários do Ministério do Interior em Moscou.