A fumaça branca que ganhou os céus de Roma na tarde desta quinta-feira (8) anunciou a escolha de um novo líder para a Igreja Católica . Sob o nome de Leão XIV , o norte-americano Robert Prevost se tornou o primeiro representante dos Estados Unidos a assumir como pontífice. Entre os principais desafios do sucessor do papa Francisco (1936–2025) está a missão de seguir aproximando a Igreja da juventude.

É por isso que o anúncio do novo pontífice era especialmente aguardado pela parcela mais jovem da Igreja Católica, que via na figura de Francisco uma espécie de "defensor".

É o que explica a estudante de psicologia Isabela Danzmann, 19 anos, catequista e integrante do CLJ da paróquia Divino Espírito Santo, de Cachoeirinha. Para ela, a expectativa é de continuidade:

— O Papa Francisco era alguém que intercedia pela juventude. Ele sempre gostou de estar no meio dos jovens, de ver essa face de renovação da Igreja, e espero que o novo papa também seja um defensor da juventude. São João Paulo II dizia que "a Igreja só será jovem quando os jovens forem a Igreja". Acho que isso é o que qualquer pontífice deve buscar.

A esperança é compartilhada pelo produtor de eventos Nickolas Brum, 26 anos, integrante da Paróquia Mãe do Perpétuo Socorro, de Porto Alegre. Para ele, é grande a responsabilidade de suceder Francisco – alguém que viu na juventude católica uma prioridade e buscou romper a rigidez que, por vezes, distancia a Igreja dos mais jovens.

— A missão do novo papa será manter essa proximidade com a juventude. Temos a esperança de que ele também reconheça que os jovens são a continuidade da Igreja — ressalta o jovem, citando a especial atenção de Francisco para as questões que mobilizam a juventude contemporânea: