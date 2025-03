Países da UE retomam debate sobre empréstimos conjuntos para reforçar sua defesa e segurança

Os dirigentes da UE iniciaram nesta quinta-feira (20) uma cúpula para abordar a defesa e a segurança do bloco após a reviravolta política de Donald Trump e cresce o debate sobre uma dívida comum para financiar essa iniciativa.

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, lançou na quarta-feira um enorme plano para o rearmamento do bloco com o qual pretende mobilizar até 800 bilhões de euros (4,93 trilhões de reais).

Ao chegar nesta quinta-feira à cúpula em Bruxelas, a primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, disse que a ambiciosa proposta lançada no dia anterior é apenas "uma primeira etapa".

"Penso que devemos discutir seriamente a possibilidade de uma facilidade comum de empréstimos que ofereça subsídios aos países do bloco", indicou.

Um rascunho das conclusões da cúpula desta quinta-feira, ao qual AFP teve acesso, menciona que os dirigentes pedem "uma aceleração do trabalho (...) para reforçar de forma decisiva as capacidades de defesa da Europa".

O documento aponta que "uma UE mais forte e mais capaz no campo da segurança e a defesa contribuirá positivamente à segurança global e transatlântica e é complementar à Otan".

O plano inclui a possibilidade de flexibilizar durante quatro anos as normas da UE para que os países possam gastar acima do permitido. A Comissão avaliou que com esse mecanismo possa conseguir 650 bilhões de euros (4 trilhões de reais).