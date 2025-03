ONU acusa Israel de 'atos genocidas' por ataques à saúde reprodutiva em Gaza

Uma investigação das Nações Unidas concluiu que Israel efetuou "atos genocidas" na Faixa de Gaza com a destruição sistemática de instalações de saúde sexual e reprodutiva.

A Comissão de Investigação da ONU afirma que Israel "atacou e destruiu de maneira intencional" o principal centro de fertilidade do território palestino. Além disso, bloqueou a entrada de medicação necessária para a gravidez, parto e cuidados neonatais.

A missão diplomática israelense em Genebra afirmou que o país "rejeita categoricamente as alegações infundadas".

A comissão, no entanto, acusa as autoridades israelenses pela "destruição parcial da capacidade reprodutiva dos palestinos em Gaza como grupo através da destruição sistemática do sistema de saúde sexual e reprodutiva".