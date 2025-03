EUA insiste que tarifas recíprocas entram em vigor em 2 de abril

As tarifas "recíprocas" do presidente americano, Donald Trump, entrarão em vigor a partir de 2 de abril, confirmou nesta quinta-feira (20) a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

As tarifas aduaneiras "recíprocas" consistem em tarifar os produtos de um país que entram no Estados Unidos no mesmo nível que esse Estado aplica aos bens americanos.

No início desta semana, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que Washington pode suspender as tarifas recíprocas se os países pararem com as práticas que considera injustas.