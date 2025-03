Comoção e pânico em Bangcoc diante de terremoto 'devastador'

O espetacular colapso da torre, que iria abrigar escritórios governamentais no norte de Bangcoc, não muito longe do turístico mercado de Chatuchak, engoliu dezenas de trabalhadores, deixando ao menos três mortos e 81 desaparecidos, segundo um balanço oficial provisório.

O epicentro do terremoto de magnitude 7,7 foi localizado a cerca de 1.000 km da capital tailandesa, onde surpreendeu seus habitantes na hora do almoço. Eram 13h20 locais (3h20 de Brasília) quando a terra começou a tremer por alguns longos segundos.

Hongsinunt trabalha em um edifício de cerca de 20 andares e precisou fugir de seu escritório. "No começo me senti tonto, como se estivesse enjoado ou fosse desmaiar. Então percebi que as luzes estavam se movendo", relatou.

Os tremores fizeram com que as piscinas de vários prédios de apartamentos transbordassem, segundo imagens compartilhadas nas redes sociais, que também mostram todo tipo de danos materiais.

Questionado pela AFP, um cientista do centro sismológico de Estrasburgo, na França, apontou que é "anormal" que ocorram danos tão longe do epicentro do terremoto, mas que "sem dúvida" estão relacionados com a fragilidade de algumas construções.