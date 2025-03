Ator francês Depardieu, julgado por agressões sexuais, nega 'apalpar' mulheres

"Não vejo por que perderia tempo apalpando uma mulher, seu traseiro, seus seios. Não sou um pervertido de metrô", declarou, nesta terça-feira (25), o astro do cinema francês Gérard Depardieu, durante seu julgamento em Paris por duas supostas agressões sexuais.

O ator, de 76 anos, julgado por agredir sexualmente duas mulheres durante uma gravação em 2021, rebateu as acusações em sua primeira declaração ao tribunal, assegurando que ele "não era assim" e que "há vícios" que ele não conhece.

Depardieu, que já atuou em mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior renome a enfrentar acusações de violência sexual, na resposta do cinema francês ao movimento #MeToo.

Os fatos julgados ocorreram durante a gravação, em 2021, do filme "Les Volets Verts" do diretor Jean Becker. Uma cenógrafa de 54 anos e uma assistente de direção, de 34, o acusam de agressão, assédio e ofensas sexistas.

Em seguida, ele afirmou que podia "fazer com que as mulheres chegassem ao orgasmo sem tocá-las" e, uma hora depois, a agarrou "com brutalidade" e apalpou sua cintura, ventre e seios, ao mesmo tempo que proferia "comentários obscenos", segundo seu relato.