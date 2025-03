Arranha-céu de 33 andares em construção desaba com terremoto na Tailândia

Um edifício de 33 andares em construção, com uma grua no topo, desabou em Bangcoc, perto do popular mercado Chatuchak, após um terremoto de magnitude 7,7 atingir Mianmar e Tailândia nesta sexta-feira, 28. Pelo menos três pessoas morreram no desabamento do edifício e 90 estavam desaparecidas, segundo o ministro da Defesa, Phumtham Wechayachai.