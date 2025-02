Ucrânia acusa Rússia de bombardeio letal contra escola usada como abrigo em Kursk

De acordo com o porta-voz do comando ucraniano na região, Oleksi Dmitrashkivski, "95 pessoas estão presas sob os escombros".

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou a Rússia de bombardear seus "próprios civis" e compartilhou nas redes sociais um vídeo que mostra um edifício severamente danificado, assim como um ferido no chão.

"Destruíram o prédio quando dezenas de civis estavam lá", afirmou Zelensky no X. "As bombas russas destroem as casas ucranianas da mesma maneira. E até contra seus próprios civis, o exército russo recorre a táticas semelhantes", acrescentou.