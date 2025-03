São libertados os 29 policiais e militares retidos desde quinta-feira na Colômbia

Os 28 policiais e um militar detidos desde quinta-feira em um enclave guerrilheiro no sudoeste da Colômbia foram libertados neste sábado (8), confirmou uma equipe da AFP presente na área.

Por volta do meio-dia, os indivíduos que estavam em cativeiro em um centro comunitário na localidade rural de La Hacienda, em uma região do departamento de Cauca conhecida como Cañón del Micay, foram liberados.

Os moradores da comunidade, que haviam instalado uma cerca com uma corda neste local, uma espécie de curral, pediram aos agentes para recolherem seu equipamento antimotim e se retirarem.

Minutos depois, eles começaram a sair do povoado por um caminho de terra, carregando sua indumentária em sacos, em fila e escoltados pelos moradores, alguns deles com os rostos cobertos. Dirigiram-se para a vila vizinha de El Plateado, onde uma comissão da Defensoria do Povo os esperava.

Os policiais e o militar haviam sido detidos por dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

No caminho, o major Nilson Bedoya, o único militar do grupo, declarou com voz agitada que não conseguia parar de pensar nos seus. "Na minha família, na minha esposa, meu filho, que estão me esperando em casa", comentou.

- Confrontos e detenção -

Os agentes foram detidos na quinta-feira após um dia de confrontos entre os habitantes da área e a força pública, em meio a uma operação militar para deter a violência do narcotráfico, numa região com uma das maiores concentrações de cultivos voltados à produção de drogas da Colômbia.

Mais cedo, o ministro da Defesa, Pedro Sánchez, advertiu em entrevista à W Radio que os oficiais seriam liberados "pela sensatez" ou "pela força legítima do Estado".

Sánchez e outras autoridades do governo do esquerdista Gustavo Petro se reuniram neste sábado com os residentes da área na capital do departamento, Popayán, para ouvir a população.

Lá o exército lançou em outubro de 2024 a incursão militar "Perseu" para retomar o controle da região. O governo de Petro propõe um programa ambicioso de substituição de cultivos para atacar a economia do narcotráfico, uma estratégia que os moradores denunciaram como uma campanha de "erradicação forçada" de plantações de coca.

"Vamos continuar trabalhando por estas terras para que as pessoas possam ter um futuro melhor", disse o major Bedoya. "Ao camponês foi vendido a ideia de que nós somos seus inimigos, mas nós somos seus maiores aliados", acrescentou.