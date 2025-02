Steve Bannon gera polêmica ao fazer gesto considerado nazista

Steve Bannon, um ícone do populismo de direita e ex-estrategista de Donald Trump, gerou polêmica ao fazer um gesto considerado nazista durante uma convenção ultraconservadora perto de Washington, da qual também participa o presidente argentino Javier Milei.

"A única forma de eles ganharem é que nós recuemos, e nós não vamos recuar, não vamos nos render, não vamos desistir. Lutem! Lutem! Lutem!", disse ao final do discurso, estendendo o braço direito para frente com a palma da mão voltada para baixo. O gesto foi interpretado por alguns como a saudação que Adolf Hitler e outros fascistas europeus faziam no século XX.