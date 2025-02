Quem são os três reféns israelenses libertados pelo Hamas neste sábado

Mais três reféns israelenses foram libertados pelo Hamas na madrugada deste sábado (1º), pelo horário de Brasília, e manhã de sábado no horário local, como parte do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza .

O que se sabe sobre os três homens

Yarden Bibas, 35 anos

"Israel exige o retorno (...) de Shiri Bibas e de seus filhos, cuja sorte preocupa profundamente", disse, em 25 de janeiro, o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do exército israelense, reacendendo as especulações sobre seu estado.

A mãe e os dois meninos — agora a única mulher e as únicas crianças ainda em cativeiro em Gaza — constam da lista de 33 reféns que devem ser libertados durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Mas Israel alertou que oito destes reféns morreram, sem dizer quem.

Em 7 de outubro de 2023, Yarden Bibas foi capturado em sua casa no kibbutz Nir Oz, na fronteira com Gaza, e separado do resto de sua família. Foi filmado com a cabeça ensanguentada, levado por homens armados. Seus sogros, Margit e Yossi Silberman, foram mortos.