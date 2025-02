Israel ameaça cessar-fogo em Gaza, alerta alto escalão do Hamas à AFP

A "falta de comprometimento" de Israel ameaça o cessar-fogo em Gaza, alertou um alto funcionário do movimento islamista palestino Hamas, que governa o território, onde uma frágil trégua está em vigor.

Em entrevista à AFP, Basem Naim, membro do comitê político do Hamas e ex-ministro da Saúde em Gaza, insistiu que o grupo islamista não quer retomar a guerra com Israel.