Investigação do Exército israelense sobre o ataque de 7 de outubro reconhece um 'fracasso completo'

Uma investigação israelense sobre o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, publicada nesta quinta-feira (27), reconhece um "fracasso completo" do exército em impedir o ataque, que deixou mais de 1.000 mortos em Israel, disse uma autoridade militar.

Segundo ele, "as Forças de Defesa de Israel não conseguiram proteger os cidadãos israelenses. A divisão encarregada de Gaza ficou sobrecarregada desde os primeiros momentos da guerra, quando os terroristas assumiram o controle e realizaram massacres nas comunidades e nas estradas da região", disse o exército no resumo do relatório entregue aos jornalistas.

O exército reconheceu o "excesso de confiança" e uma ideia equivocada sobre as capacidades militares do Hamas antes do ataque do movimento islamista palestino que desencadeou a guerra de Gaza, disse a autoridade militar.