Hamas entrega corpos de quatro reféns e Israel liberta centenas de palestinos nesta quinta-feira

Em Ramallah, os prisioneiros desceram dos ônibus vestidos com os tradicionais lenços kufiya e jaquetas que escondiam os uniformes da prisão, observou um jornalista da agência de notícias AFP.



Segundo a mídia israelense, os quatro corpos são de Ohad Yahalomi, Tsachi Idan, Itzik Elgarat e Shlomo Mansour, confirmando os nomes anteriormente divulgados pelo Hamas.



Essa é a mais recente troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos no âmbito do acordo de trégua mediado pelo Qatar, Egito e Estados Unidos que entrou em vigor em 19 de Janeiro.



A primeira fase deste cessar-fogo termina no sábado (1º) e ainda não foram negociados os termos da segunda fase, na qual a guerra deve terminar e a libertação dos reféns que permanecem em Gaza deve ser concluída.