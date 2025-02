Trump apresenta plano de "Riviera de Gaza" em vídeo satírico gerado por IA

"Trump Gaza" aparece como uma versão da Trump Tower no vídeo compartilhado pelo presidente dos EUA. @realDonaldTrump/TruthSocial / Reprodução

Com praias paradisíacas e estrutura luxuosa, a destruída Faixa de Gaza pela guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas apareceu irreconhecível em um vídeo gerado por inteligência artificial (IA) publicado por Donald Trump nesta quarta-feira (26).

As imagens apresentam o projeto da Rivieira de Gaza, no qual o presidente norte-americano reconstrói e assume o controle do território após o fim dos conflitos entre israelenses e palestinos.

Donald Trump e Benjamin Netanyahu surgem sem camisa, brindando com um drink em uma praia na hipotética Faixa de Gaza luxuosa e controlada pelos Estados Unidos no pós-guerra. Em outro momento, o bilionário Elon Musk aparece sob uma "chuva de dinheiro".

A sátira segue um roteiro simples e que reafirma o desejo de Trump em assumir o controle da Faixa de Gaza após o fim dos confrontos na região. O vídeo começa com imagens de destruição — cenário atual no local —, com soldados armados auxiliando crianças a se levantarem. Ao fundo, toca uma música com dizeres como "Donald Trump vai te libertar" e "Trump Gaza finalmente está aqui".

Após indagar: "O que vem depois?", surge uma luxuosa Faixa de Gaza nas imagens. Uma estátua dourada de Trump em meio a uma avenida com carros de luxo contrasta com a Trump Gaza, versão da Trump Tower, arranha-céu do presidente na cidade de Nova York.

Controle de Gaza

Logo após assumir a presidência dos Estados Unidos, em 20 de janeiro, Trump causou polêmica ao propor "uma limpeza na Faixa de Gaza" e apontar que a solução para o conflito entre Hamas e Israel pode ser o controle da região pelos Estados Unidos.