Acidente

Ônibus cai em abismo na Bolívia e deixa ao menos 30 mortos

De acordo com informações da polícia, além dos mortos, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas após o veículo de passageiros cair de uma altura de 800 metros no sul do país

