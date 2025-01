ONU nomeia general brasileiro para chefiar missão no Congo

O general de divisão Ulisses Mesquita Gomes foi nomeado comandante da Monusco, a força de estabilização da República Democrática do Congo (RDC), que atua ao lado do Exército congolês contra os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda.

O anúncio da nomeação do general Ulisses, que atuava no Comando Logístico do Exército, ocorre em meio à crise desencadeada pela ofensiva do M23 no leste do país, atingindo a cidade de Goma, capital do Kivu do Norte, Estado da RDC vizinho à Ruanda. O grupo é formado por combatentes da minoria tutsi.