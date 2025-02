Petróleo se valoriza após ataques ucranianos contra infraestrutura russa

Os preços internacionais do petróleo subiram ligeiramente nesta quarta-feira (19) após os ataques ucranianos à infraestrutura energética russa, que, a longo prazo, podem contribuir para uma redução na oferta de petróleo disponível.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 0,26%, sendo cotado a 76,04 dólares.