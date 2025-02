Venezuela remarca próximas eleições e oposição insiste em boicote

A autoridade eleitoral da Venezuela informou nesta quarta-feira (19) que adiou em um mês as próximas eleições legislativas e de governadores, que a líder da oposição insistiu em chamar de "farsa" e a convocar um boicote.

O pleito, previsto inicialmente para 27 de abril, será agora em 25 de maio, 10 meses depois da questionada reeleição do mandatário Nicolás Maduro.

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, explicou, em declaração à imprensa, que a alteração tem "a intenção de facilitar e promover a participação dos diferentes atores da sociedade" no processo.

"Foi produto da sugestão dos diferentes atores democráticos do país, acolhida pelo plenário do CNE", afirmou Amoroso, acusado de servir ao chavismo no poder.