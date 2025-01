OMS 'lamenta' decisão dos EUA de se retirar da OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) "lamenta" a decisão do presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos da OMS, disse um porta-voz da agência da ONU nesta terça-feira (21).

No primeiro dia de seu segundo mandato como presidente, Trump ordenou na segunda-feira que as agências federais pausassem "futuras transferências de fundos, apoio ou recursos do governo dos EUA para a OMS".