Manifestantes e policiais entram em confronto no Panamá durante protesto contra visita de Marco Rubio

A polícia lançou, nesta sexta-feira (31), gás lacrimogêneo contra dezenas de manifestantes que protestavam contra uma visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao Panamá, neste fim de semana, constatou uma equipe da AFP.

Agentes policiais enfrentaram os manifestantes, principalmente estudantes e professores universitários, que bloqueavam uma rua em rejeição à ameaça do presidente americano, Donald Trump, de retomar o controle do Canal do Panamá.

"Saímos [...] para defender nossa soberania e defender os direitos do povo humilde, do povo trabalhador", disse à AFP o universitário Juan Pérez.

Antes do confronto, que deixou feridos leves, o grupo queimou um boneco com uma fotografia de Trump como rosto em frente à Universidade do Panamá.

"Queremos rejeitar categoricamente as pretensões dos Estados Unidos de transformar o Panamá novamente em um protetorado e uma colônia", acrescentou o líder sindical Diógenes Sánchez.

"Vamos lutar defendendo a soberania nacional, mas não fazendo o jogo da oligarquia panamenha", disse o sindicalista.

Horas antes do tumulto, outro grupo de manifestantes que queimou pneus para bloquear outra via foi dispersado por agentes com escudos, sem maiores incidentes.

Vários setores da Cidade do Panamá estavam decorados com bandeiras panamenhas como protesto contra as intenções de Trump sobre o canal, um dos temas centrais que o chefe da diplomacia dos Estados Unidos abordará na reunião de domingo com o presidente panamenho, José Raúl Mulino.

Mulino descartou na quinta-feira qualquer negociação sobre o canal construído pelos Estados Unidos e inaugurado em 1914. A via interoceânica está sob soberania panamenha há 25 anos, em virtude de tratados assinados entre Washington e Panamá.

Também será discutido o tema da migração irregular pela selva do Darién, na fronteira com a Colômbia, assim como a segurança regional.

A visita de Rubio faz parte de sua primeira viagem internacional como secretário de Estado, em um giro que também o levará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana.