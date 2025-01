Encontradas as duas caixas-pretas de avião que colidiu com helicóptero nos EUA

Colisão ocorreu na noite de quarta-feira (30), nas proximidades do Aeroporto Nacional Ronald Reagan. AFP / Reprodução

As duas caixas-pretas do avião de passageiros que se chocou no ar com um helicóptero militar em Washington na noite de quarta-feira foram encontradas, informaram meios de comunicação norte-americanos nesta quinta-feira (30).

Os investigadores recuperaram o gravador de voz da cabine do piloto e o registrador de dados de voo, que serão analisados pela National Transportation Safety Board (NTSB), responsável pela investigação, informaram fontes anônimas às emissoras CBS News e ABC News.

O acidente ocorreu na noite de quarta-feira (29), nas proximidades do Aeroporto Nacional Ronald Regan. Conforme o presidente Donald Trump, em pronunciamento durante a tarde, não houve sobreviventes.

O acidente ocorreu por volta de 21h de quarta (horário local). Um avião comercial da America Airlines colidiu com um helicóptero do Exército sobre o Rio Potomac. O curso d'água divide as cidades de Washington e Arlington, no Estado da Virgínia, onde fica o Aeroporto Nacional Ronald Reagan.

O avião Bombardier CRJ700 fazia uma viagem de 1,8 mil quilômetros entre Wichita, no Estado do Kansas, e a capital americana. Já o helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk havia decolado de Fort Belvoir, na Virgínia.

Conforme relatório preliminar da Agência Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) o número de funcionários da torre de controle aéreo do aeroporto "não era normal" no momento do acidente entre um avião de passageiros e um helicóptero militar.